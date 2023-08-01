ISW: Беларусь хочет производить на своих заводах иранские беспилотники

Сообщается, что во время визита в Тегеран глава Минобороны Беларуси генерал Виктор Хренин на встрече с местным министром обороны бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани мог попытаться заключить соглашение о производстве дронов «Шахед-136″на белорусских заводах.

В ISW добавили, что глава Минобороны Ирана отвечает за переговоры о покупке и продаже военной техники.

Напомним, 31 июля Виктор Хренин прибыл в Иран и встретился с Резой Аштиани, чтобы подписать, среди прочего, двусторонний план сотрудничества в военной сфере на текущий год.