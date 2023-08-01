Белый дом прокомментировал заявления Медведева о возможном применении РФ ядерного оружия в Украине

Представитель Совета национальной безопасности США Джейк Салливан назвал риторику Медведева «безрассудной и безответственной».

«Применение ядерного оружия в Украине или где-либо еще было бы катастрофой для всего мира и имело бы серьезные последствия для России. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, но не видим причин для изменения нашей ядерной политики или каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал Салливан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит, что Россия применит ядерное оружие.

Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что «если представить, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО будет успешным и часть наших земель будет отнята, то нам пришлось бы прибегнуть к применению ядерного оружия».

«Другого просто не дано. Поэтому наши враги должны молиться за наших солдат. Они предотвращают вспышку глобального ядерного пожара«, — написал Медведев.