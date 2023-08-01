США совместно с Болгарией и Южной Кореей будут поставлять оружие в Украину

По сообщению официальных представителей Белого дома, у США уже есть письменные договоренности с Болгарией и Южной Кореей, а к 2025 году Вашингтон планирует поднять объемы производства до 90 000 снарядов в месяц с нынешних 24 000. Соединенные Штаты уже проводят модернизацию предприятий оборонной промышленности в Канаде, выстраивают новые линии сборки в Техасе, Айове, Арканзасе, Канзасе.

Союзники США провели обучение 66 000 украинских бойцов, передали боеприпасы и оружие на сумму в 43 млрд долларов. И все же этого оказалось мало для полного покрытия потребностей Украины в 155-мм снарядах. Это основной вид боеприпасов, использующийся в современных артиллерийских системах, в том числе и в американских M777 и M109.