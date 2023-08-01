Следы пота и запах сильнее выражены на искусственных тканях, чем на натуральных

Степень выраженности следов пота на одежде будет зависеть от того, из каких волокон она изготовлена. Если она пропускает влагу, то пот будет заметен.

Запах же будет более сильным при контакте пота с искусственными тканями: лавсан, капрон, нейлон. Поэтому чтобы вам было комфортно, в жаркую погоду лучше отдать предпочтение одежде из тканей естественного происхождения.

Оптимальным решением будет хлопок или лен. И делайте выбор в пользу светлых оттенков: вы будете меньше потеть, и следов будет меньше.