Иосиф Пригожин займет кресло Сергея Соседова в качестве наставника в белорусском шоу «Фактор. BY»

Телеканал «Беларусь 1» сообщил о старте в ближайшее время съемок вокального шоу «Фактор. BY». Внынешнем сезоне состав членов жюри претерпит некоторые изменения, сообщает СтарХит.

Издание напоминает, что в конце минувшего сезона Сергей Соседов официально заявил о своем уходе из проекта и оставил кресло наставника. Он объяснил это занятостью в других проектах.

Потому у музыкльного критика нет возможности приезжать в Беларусь на несколько недель и уделять этой работе большое количество времени.

Продюсеры пригласили на эту роль российского музыкального продюсера Иосифа Пригожине, который ярко проявил себя также как шоумен и ведущий.

Кастинг на проект пройдет с 3 по 7 августа, им занимается Белтелерадиокомпания. А осенью - начнется подготовка к сезону.