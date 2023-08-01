Кто будет руководить Украиной, если Зеленского убьют?

После начало СВО на президента Украины Владимира Зеленского было совершено не менее 10 покушений на убийство. По словам его помощника Михаила Подоляка, авторами этих попыток были наёмники из Чечни, а также бойцы ЧВК «Вагнер».

Несмотря на угрозы быть убитым, Зеленский заявил, что «ему нужны боеприпасы, а не транспорт», показав, что не собирается покидать страну и готов защищать её лично. Хотя, когда российская армия была прямо около Киева, был слух, что украинский лидер находится в Польше.

Сейчас ситуация изменилась: фронт далеко от украинской столицы, воздушные атаки на нее стали реже (если они есть, то они наносятся по военным объектам). Однако вероятность покушение на Зеленского всё же есть. Что будет, если лидера страны «уберут»?

Да, украинские официальные лица отказываются обсуждать эту тему, но стоит признать, что план на «час Х» есть. Об существовании такого плана намекнул госсекретарь США Энтони Блинкен, назвав это преемственностью правительства.

Согласно источнику, если Президент Украины потеряет возможность управлять страной, то эту задачу будет выполнять Председатель Верховной Рады. На сегодняшний день эту должность занимает Руслан Стефанчук, у которого общественное доверие составляет около 40%.

Также в случае смерти Зеленского, Украиной будут управлять такие люди, как: Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников. Валерий Залужный останется генералом страны.