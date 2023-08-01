Politico: У Украины есть план на случай гибели Зеленского

Как пишет издание, хотя это вопрос, который Зеленский по понятным причинам не хочет рассматривать, это также вопрос, который его сторонники внутри страны и за рубежом не могут игнорировать.

Поскольку он отклонил предложение об эвакуации иза страны в начале СВО, украинский президент сыграл ключевую роль в получении международной поддержки.

Politico сообщает, что у украинцев есть план на случай смерти Зеленского, что подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Формально, согласно конституции Украины, линия престолонаследия четкая.

«Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины. Поэтому не будет вакуума власти», — заявил депутат Рады Николай Княжицкий.

Однако спикер парламента Руслан Стефанчук, член президентской партии «Слуга народа», не пользуется особо высоким доверием в опросах общественного мнения и не пользуется популярностью среди оппозиции.

«Но я не думаю, что это имеет значение. Есть сильная руководящая команда, и я думаю, что мы увидим коллегиальное правительство», — сказал Адриан Каратницкий, аналитик Евразийского центра Атлантического совета.

В правительсво, скорее всего, войдут Стефанчук, а также Андрей Ермак, бывший кинопродюсер и юрист, возглавляющий администрацию президента, а также министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.