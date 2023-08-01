Оперативное командование ВС Польши срочно отреагировало на белорусские вертолеты у самой границы

«Воздушное пространство Польши не было нарушено», — заявили в Оперативном командовании ВС Польши и добавили, что белорусская сторона ранее сообщила о запланированных полетах.

Радиостанция сообщает, что жители Беловежи во вторник видели две машины: один вертолет и один беспилотный летательный аппарат.

Источник утверждает, что польские радары не зафиксировали пересечение границы. Военные признают, что машины при должной видимости были видны из Беловежи и могло создаться впечатление, что они на польской стороне.