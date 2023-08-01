Лукашенко опроверг заявление Моравецкого о выдвижении ЧВК «Вагнер» к границе с Польшей

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались», — приводит слова Александра Григорьевича информагентство «БелТА».

Лукашенко добавил, что если «музыканты» действительно перемещались в направлении белорусско-польской границы, то только для того, чтобы передать накопленный боевой опыт бригадам белорусских военнослужащих, которые базируются в Бресте и Гродно.

Александр Лукашенко отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» очень довольны солдатами армии Беларуси и считают их подготовленными людьми, которые хотят учиться.