Лукашенко опроверг заявление Моравецкого о выдвижении ЧВК «Вагнер» к границе с Польшей

14:52 2023-08-01

1 августа информационное агентство «БелТА» сообщило, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время рабочего визита в Брестскую область прокомментировал заявление польского премьер-министра Матеуша Моровецкого о движении сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в сторону Польши.

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались», — приводит слова Александра Григорьевича информагентство «БелТА».

Лукашенко добавил, что если «музыканты» действительно перемещались в направлении белорусско-польской границы, то только для того, чтобы передать накопленный боевой опыт бригадам белорусских военнослужащих, которые базируются в Бресте и Гродно.

Александр Лукашенко отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» очень довольны солдатами армии Беларуси и считают их подготовленными людьми, которые хотят учиться.