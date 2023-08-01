Мускатное вино помогает клеткам кожи сохранять влагу: но только безалкогольное

Мускатное вино без содержания алкоголя может прийти на помощь тем, кто беспокоится о сохранении молодости и здоровья кожи. Исследования показывают, что оно помогает поддерживать эластичность кожи, и уменьшает потерю влаги.

Испытуемые женщины пили по два бокала мускатного вина на протяжении шести недель. Потом после перерыва на три недели им давали уже другое вино.

Потом ученые оценили состояние кожи испытуемых по сравнению с контрольной группой, употреблявшей напиток-плацебо. И выяснилось, что те, кто пил вино, могли похвастаться более упругой кожей, которая хорошо выполняла свою барьерную функцию, и дольше удерживала влагу.