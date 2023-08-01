В Китае граждане будут бороться с шпионами

Они направлены на активное привлечение граждан к контрразведывательной работе и ужесточение борьбы со шпионажем. По этим поправкам, передача любой информации, связанной с национальной безопасностью, строго запрещена.

Новые меры вызвали критику со стороны Вашингтона, который заявил, что обновленный закон может затруднить нормальное функционирование американских компаний в Китае. Они выразили беспокойство относительно возможного нарушения конфиденциальности данных и угроз для интеллектуальной собственности.

Однако, китайские официальные лица обратили внимание на то, что эти изменения направлены на гарантирование национальной безопасности и предотвращение возможных шпионских активностей, а не на создание преград для деятельности иностранных компаний.

Таким образом, в Китае началась активная работа по привлечению граждан к контрразведывательной деятельности, а новые поправки к закону о шпионаже вызывают обеспокоенность со стороны некоторых иностранных государств и компаний.