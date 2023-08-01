Армия Украины пытались атаковать гражданские суда России в Чёрном море

1 августа спикер Минобороны России Игорь Конашенков провёл плановый ведомственный брифинг, в рамках которого рассказал, что минувшей ночью армия Украины использовала надводные беспилотники, попытавшись атаковать российские суда в Чёрном море. По данным Конашенкова, дроны ВСУ пытались атаковать гражданские корабли.

Также Игорь Конашенков заявил, что патрульные суда военно-морского флота России сопроводили гражданские корабли на безопасное расстояние, после чего уничтожили украинские беспилотники из штатного вооружения.