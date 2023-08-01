Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразившего атаку ВСУ в Запорожье

1 августа пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Сергей Шойгу постановил представить к государственным наградам экипаж российского танка, который уничтожил группу бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в июле. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что сотрудники Кремля видели запись боя российских танкистов с техникой ВСУ в Запорожье.

По словам Пескова, экипаж танка армии России наглядно продемонстрировал свои высочайшие профессиональные навыки и героизм, присущий российским военным в ходе спецоперации на Украине.