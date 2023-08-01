Лукашенко опроверг заявления Польши и объяснил, какие задачи в Беларуси выполняют вагнеровцы

Президент Беларуси рассказал, зачем он вмешался в ситуацию с мятежом Пригожина:

Потому что я понимал: если вспыхнет Россия, жарко будет всем. Так всегда было в истории: революции начинались там, а заканчивались у нас и на Кавказе.

Глава государства добавил, что обещал бойцам «Вагнера» безопасность и убежище в Беларуси, если они остановят мятеж и уйдут.

Александр Лукашенко высоко оценил боевые заслуги ЧВК «Вагнер» и объяснил, чем ее солдаты занимаются в Беларуси»:

Это настоящие бойцы, прошедшие через войну, потерявшие много своих друзей. Они совершенно бесплатно (хоть и наемники, за деньги везде и воевали, и работали) помогают нам, передают опыт.

Далее белорусский лидер прокомментировал заявления Польши, которая утверждала, что вагнеровцы якобы были отправлены к границе руководством Беларуси, чтобы устроить провокацию или нелегально проникнуть в страну.

Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно.

Далее он добавил, что считает своим долгом учить белорусских бойцов, ведь «армия, которая не воюет, — это наполовину армия». Президент Беларуси подчеркнул, что не хочет воевать и не хочет отправлять на гибель своих солдат:

Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить.

Александр Лукашенко еще раз отметил, говоря о вагнеровацах: «находясь под Осиповичами, в центре Беларуси эти ребята никуда не стремятся», они передают белорусским солдатам свой боевой опыт и, кстати, хорошо отзываются о военной подготовке белорусов.