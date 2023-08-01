Франция приступила к срочной эвакуации своих граждан из Нигера

Пресс-служба Министерства иностранных дел Франции уведомляет, что днём 1 августа ведомство начало экстренную эвакуацию французов из Нигера, поскольку жители данной страны обвиняют руководство Парижа в намерениях вмешаться во внутренние дела своего государства.

Известно, что ранее президентская охрана захватила главу Нигера, объявив о начале вооружённого переворота. Вместе с этим в Нигере началась масштабная акция протеста, участники которой обвинили Францию в попытке военного вторжения.

Накануне Эммануэль Макрон допустил начало военной операции в Нигере в ответ на попытку протестующих атаковать французское посольство. По мнению Макрона, операция может понадобиться для защиты французов в Нигере.