Посла Польши в Киеве срочно вызвали в МИД Украины за слова о неблагодарных украинцах

Во вторник, 1 августа, посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий был вызван в МИД на беседу.

Встреча с дипломатом касалась более раннего заявления главы управления президента Польши по международной политике Марцина Пшидача, который призывал продлить эмбарго на зерно из Украины.

Кроме того, онзавил, что из-за своих требований по экспорту сельхозпродукции, он назвал украинцев «неблагодарными».

«Во время встречи было подчеркнуто, что комментарии Пшидача о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польшей не соответствуют действительности и неприемлемы», — говорится в заявлении МИД Украины.