Белый накинулся на Собчак из-за ее интервью с Паниным

Стендап-комик Руслан Белый недоумевает из-за того, что Ксения Собчак решила "преподать уроки нравственности" Андрею Панину, у которого брала интервью в рамках своего шоу "Осторожно: Собчак".

Юморист не понимает, как Ксения Анатольевна, которая в 2000-х и 2010-х зажигала так, что мира было мало, теперь осуждает актера, который рассказывал о сексе втроем и своем гомосексуальном контакте с режиссером и актером Андреем Харитоновым.

В рамках этого же интервью Панин рассказал о том, что звонил Лии Ахеджаковой, когда ту уволили из "Современника", на сцену которого она выходила более полувека.

Панин признался, что почувствовал, что он и Лия Меджидовна вместе в ситуации с СВО.