Томас-Гринфилд: атаку «Группы Вагнера» на Польшу расценят как нападение России

По словам постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, возможная атака бойцов "Группы Вагнера" в Беларуси на Польшу будет расценена мировым сообществом как нападение России на польские территории. При этом Томас-Гринфилд напомнила, что Польша является членом НАТО, и Североатлантический альянс будет вынужден её защищать в случае развязывания агрессии против этой страны.

1 августа Министерство обороны Польши обвинило два белорусских вертолёта в нарушении польского воздушного пространства. В ответ Минобороны Беларуси сообщило, что заявление польских коллег не соответствует действительности и носит надуманный характер.