Один из величайших вратарей в истории Буффон завершил карьеру в 45 лет

Итальянец — один из величайших вратарей в истории футбола. Хотя в январе ему исполнилось 45 лет, в минувшем сезоне он играл за родную «Парму» в плей-офф за выход в Серию А, но его команде не удалось вернуться в элиту.

Контракт Буффона с «Пармой» рассчитан еще на один сезон, однако голкипер решил завершить свою долгую карьеру. Его даже не соблазнили огромные деньги, предложенные клубами из Саудовской Аравии. Вскоре он должен официально объявить о завершении карьеры.

Буффон, вероятно, останется в футболе. СМИ прочат ему пост директора сборной Италии. Ранее эту должность занимал скончавшийся в этом году Джанлука Виалли.

Итальянский голкипер дебютировал в Серии А почти 30 лет назад — в 1995 году. Самым большим его достижением является титул чемпиона мира 2006 года. Всего он побывал на пяти чемпионатах мира, впервые — в 1998 году.

В клубном футболе Буффон достиг своих самых больших достижения в футболке «Ювентуса». Целых 10 раз выигрывал с ним Серию А. Камнем преткновения останется отсутствие триумфа в Лиге чемпионов.

Таким образом, единственным клубным трофеем итальянца на международной арене останется Кубок УЕФА, выигранный с «Пармой» в 1999 году.