МО Украины: Российские беспилотники ночью атаковали Киев и порты на Дунае, где вспыхнули пожары

«В результате атаки противника на столицу и падения обломков беспилотника повреждено нежилое здание в Соломенском районе и загорелось дерево в Святошинском районе. Погибших и пострадавших нет», — написал Кличко в Телеграм.

По данным военного ведомства, Украины ночью российские силы также атаковали с помощью беспилотников порты на Дунае.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер отметил, что в результате удара вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

В понедельник Россия заявила, что усилит атаки на украинскую инфраструктуру в ответ на удары беспилотников по ее территории, в том числе по Москве. Киев не подтвердил эти обвинения.