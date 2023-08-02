Злоумышленник ножом ранил работника консульства Швеции в Турции после отказа в выдаче визы

Местные власти заявили, что в результате вооруженного нападения пострадал один человек. Виновник нападения задержан. По словам мэра города нападавший был задержан с орудием. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело.

Из сообщений также узнаем, что во время нападения пострадал гражданин Турции, работающий в шведском консульстве. По данным местной газеты, жертва нападения была ранена в грудь и ногу. Это произошло, когда злоумышленник услышал отказ в выдаче визы.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Соответствующие службы расследуют обстоятельства нападения.