Зеленский угрожает новыми атаками по российским территориям

Украинский лидер проинформировал о прослушивании «содержательных докладов» из Генштаба ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. В связи с этим он высказал угрозу в адрес России: россияне «точно почувствуют последствия нашей работы».

Ранее владимир Зеленский утверждал, что атаки по гражданским объектам в Москве демонстрируют военную силу Украины.

Всего в период с 3 мая по 1 августа этого года украинская сторона совершила 28 нападений беспилотниками на Москву и Московскую область. Такие же атаки регулярно происходят в населенных пунктах России, расположенных в приграничной зоне.

Известно, что заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выступил с осуждением нападений киевского режима на российскую столицу и призвал остановить подобные действия, направленные на гражданскую инфраструктуру.