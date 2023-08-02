Гродненский «Неман» пробился в 3-й раунд квалификации Лиги конференций УЕФА

Встреча прошла в городке Та-Кали на стадионе «Сентенари». Отметим, что выход «оленей» в 3-й раунд еврокубков — первое подобное достижение для белорусских команд за три года.

Напомним, что первая встреча «Немана» и «Бальцана» в минувший четверг, 27 августа, состоялась в венгерском Дьёре и завершилась викторией белорусской команды — 2:0.

В следующем раунде «Неман» сыграет с победителем пары «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Целе» (Словения).

Встреча этих команд состоится в четверг, 3 августа в Гимарайнше. Первый поединок соперников завершился викторией португальцев — 4:3.