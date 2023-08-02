Полив картофеля в августе: сколько воды нужно посадкам, и как это определить

Поскольку клубни картофеля находятся под землей, критерием наличия потребности во влаге у растения будет состояние его ботвы. Строгих указаний по времени нет, поскольку все зависит от сорта, и время созревания может варьироваться.

Как только картофельная ботва начинает терять свою упругость, и становится вялой, это признак того, что количество поливов пора сократить. Достаточно будет поливать картофель в августе раз в полторы недели.

На одно растение должно приходиться не более трех литров воды. Как только ботва начнет подсыхать, полив можно приостановить.