СК РФ запустил проверку Собчак и Панина на предмет оправдания терроризма

Интервью в Ютуб-шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак" с Алексеем Паниным не могли не просмотреть представители "Лиги безопасного интернета", которые утверждают, что актер призывал людей стать террористами.
Активисты тут же направили обращение в СК РФ с требованием проверить звезд.
Не только Панина проверяют, но и Собчак с ее сотрудниками, так как они вставили скриншот поста опального артиста, где тот восторгается терактом Украины на Крымском мосту.
Если проверка выявит правонарушения, то уголовное дело грозит и Собчак, а не только гостю ее канала.
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