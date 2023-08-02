СК РФ запустил проверку Собчак и Панина на предмет оправдания терроризма

Интервью в Ютуб-шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак" с Алексеем Паниным не могли не просмотреть представители "Лиги безопасного интернета", которые утверждают, что актер призывал людей стать террористами.

Активисты тут же направили обращение в СК РФ с требованием проверить звезд.

Не только Панина проверяют, но и Собчак с ее сотрудниками, так как они вставили скриншот поста опального артиста, где тот восторгается терактом Украины на Крымском мосту.

Если проверка выявит правонарушения, то уголовное дело грозит и Собчак, а не только гостю ее канала.