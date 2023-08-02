Винокур похвалил физическую форму Путина, высмеяв Байдена

2 августа российский актёр Владимир Винокур посетил церемонию вручения наград в Кремле, где встретился с Владимиром Путиным.

В беседе с президентом России Винокур заявил, что Путин находится в отличной физической форме, занимается спортом и увлекается активными формами досуга, включая катание на лошадях.

Также Владимир Винокур напомнил, что есть главы государств с существенно худшей физической подготовкой: иногда они падают с трапа самолёта или не в состоянии узнать своих коллег ввиду преклонного возраста.

Отечественные аналитики сходятся во мнении, что в своей речи Винокур имел в виду американского лидера Джо Байдена, который ранее падал с трапа самолёта и велосипеда, также путая должности своих коллег и даже их гендерную принадлежность.