Собчак оправдалась за интервью с Паниным перед главой Лиги безопасного интернета Мизулиной

Ксения Собчак информировала, что монтажом интервью занималась с командой юристов, которая живет теперь в офисе проекта "Осторожно: Собчак".

Ведущая обратила внимание, что под всеми сомнительными высказываниями Алексея Панина стоит пометка "редакция осуждает подобные высказывания".

Также Ксения отметила, что "террористические реплики" актера перекрыты.

Также журналистка убеждена, что брать интервью нужно и у антигероев, и даже маньяков, чтобы понять, чем "дышат" различные личности.

Так звездная блондинка объяснилась перед Екатериной Мизулиной, которая направила обращение в СК РФ с требованием проверить знаменитость по вопросу оправдания терроризма.