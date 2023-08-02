Песков заявил, что Россия готова немедленно вернуться к зерновой сделке

«Президент Владимир Путин сто раз говорил, что Россия готова быстро вернуться не только к переговорам, но и к самой договоренности. И немедленно. Соглашение должно просто выполняться. Пока этого не сделано», — сказал Песков.

Когда в июле 2022 года было заключено зерновое соглашение, ООН и Россия также подписали Меморандум о взаимопонимании, обязывающий ООН содействовать свободному доступу российских удобрений и другой продукции на мировые рынки.

Москва заявляет, что для завершения меморандума необходимо выполнить несколько условий, в том числе повторный допуск Россельхозбанка (Россельхозбанка) в бельгийскую международную банковскую платежную систему SWIFT.

Срок действия соглашения, по которому Россия гарантировала безопасность судов с зерном, следующих в украинские порты и из них через подконтрольные Москве воды, истек 18 июля.