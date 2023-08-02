Кевин Спейси, которого оправдали по делу об изнасилованиях, сообщил, что возвращается в театр

Издание The Fence magazine информирует, что Кевин Спейси намерен вернуться на руководящую должность в один из региональных театров Британии.
Своими намерениями мировая знаменитость поделился со своим другом - британским режиссером и сценаристом Тревором Нанном, который сейчас стоит во главе театра "Олд вик".
Примечательно, что Спейси руководил данным учреждением культуры в период с 2004 по 2015 годы.
Приятели в ходе общения также затронули тему победы Кевина в суде.
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