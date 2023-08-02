Мошенники от имени Копановой вымогают у ее поклонников деньги

В своем Телеграме Екатерина Копанова делилась с фанатами информацией о личной жизни, съемках, прочитанных книгах, собранных грибах и прочем.

И тут актриса стала призывать соотечественников вкладывать средства в криптовалюту.

Есть информация, что стражи порядка уже занялись взломом страницы знаменитости.

Отметим, что Копанова известна россиянам по ролям в таких проектах, "Вы мне подходите", "Прости за любовь", "Ключ от всех дверей".