МИД Беларуси призвал Польшу не нагнетать ситуацию с «нарушением границы»

2 августа Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало пресс-релиз, в котором призвало правительство Польши не нагнетать ситуацию с обвинениями Минска в нарушении польского воздушного пространства. В белорусском МИДе утверждают, что администрация Варшавы использует тему с нарушением своей границы в качестве повода для милитаризации приграничных территорий.

Днём ранее Минобороны Польши обвинило белорусские военные вертолёты Ми-8 и Ми-24 в нарушении своей государственной границы в районе Беловежи.