Кто и как изобретал средства, чтобы женщинам проще жилось с менструациями

Прокладки и санитарные пояса: как это вообще рекламировать?

Таким удобным (в России, например, самым популярным) гигиеническим средством как прокладки мы обязаны медсёстрам Первой Мировой. Эмпирическим путём они обнаружили, что популярный тогда в госпиталях целлюкотон куда лучше ваты и ткани позволяет соблюдать гигиену во время менструаций.

В то время в аптеках уже продавались фабричные фетровые прокладки для многоразового использования, но одноразовые целлюкотоновые были и удобнее, и гигиеничнее, так что, несмотря на невозможность рекламировать их как-либо, кроме как через советы аптекарей, они быстро вытеснили с рынка фетровых старушек.

Однако с ними была та же проблема, что и с устаревшими моделями. Целлюкотоновые прокладки точно так же сбивались и протекали (хотя и позже, чем фетровые). Молодым женщинам приходилось отказываться от танцевальных вечеринок и спорта, которыми тогда была пронизана вся жизнь молодёжи, потому что сбившаяся прокладка не только создавала угрозу для одежды, но и отлично сквозь одежду была видна (и выглядело это очень неэстетично).

Проблему моментально решила в духе времени молодая женщина по имени Мэри Беатрис Дэвидсон Кеннер. Она предложила конструкцию санитарного пояса, подобного поясам для чулок, с крепежами для прокладки и защитой от её протекания.

Такие пояса продавались и в советских аптеках, хотя далеко не везде. Позже, когда чулки и привычка к поясам для них стали уходить в прошлое, производителям пришлось придумать клеевой и непромокаемый слои вместо санитарного пояса от Мэри Беатрис. Но в итоге они руководствовались теми принципами, которые заложила именно она: прокладка не должна смещаться и протекать.

Надо сказать, предприниматели раз за разом отвергали предложение Дэвидсон по новому виду товаров. Во-первых, было неясно, как продвигать настолько неприличную вещь на рынке. Во-вторых, она ведь была «цветной»... В итоге санитарные пояса только в 1956 году начали сходить с фабричного конвеера.

Санитарные пояса — не единственное изобретение Дэвидсон. Например, это она запатентовала держатель туалетной бумаги в его классическом удобном виде (она разработала его совместно с сестрой). Были и другие изобретения, связанные с облегчением и улучшением быта, особенно его гигиенических аспектов.

Тампоны: не надо ничего трогать руками

Задержать и впитать кровь внутри — способ, который очень приветствовался в те времена, когда ничего похожего на трусы женщины не носили, так что самодельные тампоны из разного рода подручных материалов были популярны в самых разных уголках Земли, включая, конечно же, Древний Египет, где гигиена и медицина, в том числе женские, вообще были высоко развиты.

В девятнадцатом и двадцатом веке некоторые женщины пытались справиться с менструациями, заталкивая пальцами в вагину кусок морской губки, хотя это было не очень удобно и не очень гигиенично в процессе установки и смены тампона. Однако тампон не пытался сбиться в сторону — ему было некуда, удерживал большую часть запаха в себе вместе с кровью и в конечном итоге выигрывал, когда речь заходила о необходимости какой-либо физической активности.

Большого любителя женщин и гигиены доктора Эрла Хааса менструации как таковые, в отличие от большинства его современников-мужчин, не смущали, зато смущали инфекции, которые могли проникнуть в вагину при запускании туда пальцев в общественном туалете.

Кроме того, удаление губки из влагалища было очень неудобным процессом. Примерно в те же времена, что Дэвидсон Кеннер изобрела свою чудо-конструкцию, Хаас разработал цилиндр из хлопка с аппликатором (картонным патроном, за который надо было держаться, чтобы не наносить бактерии на сам тампон) и с хвостиком — тонкой верёвочкой (или толстой ниточкой), за которую можно было его извлечь, не трогая свою слизистую руками.

Долгое время Хаас не мог найти предпринимателя, который взялся бы за реализацию его идеи и осваивание нового рынка. Вставал всё тот же вопрос: как это вообще рекламировать? Наконец, за дело решила взяться одна деловая женщина, Гертруда Тендрих. Она выкупила и патент, и машинку для производства тампонов, разработанную Хаасом, и взялась для начала производить тампоны у себя дома. Со временем всё это вылилось в основание той самой компании «Тампакс», которую мы все знаем. А Хаас изобрёл ещё и гибкое кольцо для противозачаточной диафрагмы, что сделало её куда эффективнее, чем сразу после изобретения, и куда удобнее в использовании. В общем, видно, когда мужчина реально любит женщин.

Менструальные чаши: в борьбе за экологию

В наше время экологической осознанности менструальные чаши переживают настоящий бум. Силикон не отравляет природу, многоразовость использования уменьшает количество мусора, в общем, одни сплошные плюсы, кроме процессов установки и извлечения. Однако в странах первого мира туалеты с нелимитированным расходом воды доступны везде, так что и руки помыть, и чашу — не проблема.

На самом деле чаши были изобретены и пущены в продажу примерно тогда же, когда и тампоны, но войти в обиход они не могли не только из-за проблемы «да как же это вообще представлять на рынке». Водопровод и канализация, которые необходимы для того, чтобы использование чаши не превратилось в головную боль, были ещё не настолько повсеместны.

Туалетных кабинок с раковиной внутри, а не снаружи, в офисах и общественных местах ещё не было. В общем, чаши были очень сильно не для всех. К тому же вместо силикона использовался натуральный латекс, который у некоторых женщин вызывал аллергическую реакцию.

А запатентовала чашу в 1937 года актриса Леона Чалмерс. На самом деле очень схожее устройство из резины запатентовал ещё в 1865 году канадцем Лестером Годдардом, но он, при всём своём энтузиазме помочь женщинам, очень слабо представлял ощущения вагины и её точное устройство, так что женщины не оценили — да и с водопроводом в то время было хуже, чем во времена Чалмерс.

В промежутках между Чалмерс и Годдардом конструкцию пытались улучшить несколько раз, но в конечном варианте Чалмерс создала практически идеальную версию, и то, что используется сейчас — ближе к её варианту.

Впитывающее бельё: работало раньше, будет работать и сейчас

С прокладками, тампонами и чашей связаны свои неудобства, к тому же первые два продукта постоянно вступают в конфликт с желанием современной женщины не вредить природе. В Индии и ряде других стран во время менструаций традиционно вместо дополнительных ухищрений использовались пышные женские шаровары, сделанные из широкой юбки — подол подворачивался так, что юбка превращалась в штанишки и множеством складок в промежности задерживала и впитывала кровь.

Вероятно, именно этот опыт предков, вкупе с опытом применения современных одноразовых прокладок, натолкнул на мысль о впитывающем многоразовом белье трёх индийских девушек: сестёр-близнецов Радху и Мики Агравал и их подругу Антонию Данбар.

Впитывающие трусы — идея, которая звучит неплохо, но как сделать так, чтобы они не были похожи на подгузники? Девушкам пришлось как следует поломать голову, обращаясь к современным технологиям и совершенствуя их для своих нужд.

В итоге они представили на рынок удобное бельё разных размеров, которое можно носить во время менструаций: утром надела, днём закинула в стиральную машинку, не парясь с тем, как вынести из ванной незаметно (в Индии это очень болезненный вопрос) использованную прокладку или тампон и проследить за тем, чтобы в мусорном ведре они были не видны.

Надо сказать, идея явно витала в воздухе, потому что одновременно несколько компаний представили аналогичную разработку. Конечно, менструальное бельё годится только для тех стран, где стиральная машинка стоит во множестве домов. Зато оно не заставляет возиться, точно не будет заметно сквозь одежду и многоразовое.