Эрдоган и Путин договорились о скором визите президента РФ в Турцию

«В ходе встречи лидеры двух стран договорились о визите Владимира Путина в Турцию», — говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана, однако никаких других подробностей визита в информации не содержится.

Также было отмечено, что одной из основных тем, обсуждаемых лидерами, стало восстановление зернового соглашения. Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатические усилия для продолжения инициативы.

Эрдоган подчеркнул важность зернового соглашения, которое он считает мостом к миру, и подчеркнул, что во время российско-украинского конфликта не следует предпринимать никаких действий для эскалации напряженности.