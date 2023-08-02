МИД Польши: Варшава ожидает большего уважения от Украины

Пресс-служба Министерства иностранных дел Польши утверждает, что временному поверенному в делах Украины в ходе частной беседы была донесена позиция Варшавы о необходимости взаимного уважения между администрациями Варшавы и Киева. Также в МИД Польши утверждают, что правительство Украины должно уважать польскую позицию в отношении украинских зерновых культур.

Накануне МИД Украины вызвал на беседу польского посла после того, как в канцелярии президента Польши обвинили украинское правительство в недостаточной благодарности за оказанную помощь. Позднее польское внешнеполитическое ведомство приняло зеркальные меры.