Зачем идти к подологу и как его выбрать

Кто такой подолог и зачем ему нужно медицинское образование?

Подолог — специалист, который решает проблемы, связанные с заболеваниями кожи и ногтей стоп и кистей. Это малоизвестная специальность в России. Тем не менее подология — важная область в медицине.

Многие мастера педикюра получают начальные знания подологии в специализированных учреждениях для оказания помощи на этапе появления изменений. В дальнейшем специалисту необходимо получить медицинское образование (среднее или высшее).

Подолог должен отличать ониходистрофию (результат травмы) и онихомикоз (грибок), вирусное образование (бородавка) от мозоли по клиническим признакам, понимать, почему появилась болезненная, годами не проходящая трещина. Так, в Европе и Америке подология, или подиатрия, имеет статус исключительно медицинской специальности и предполагает комплексное лечение кистей и стоп (от суставов до кончиков пальцев).

Когда идти к подологу?

Изменение цвета, формы, утолщение, истончение и расслоение, врастание ногтевых пластин, нагноение околоногтевых кожных валиков, шелушение, зуд, появление белесоватого налета, трещины на стопах и кистях – все это повод незамедлительно обратиться к подологу.

К сожалению, люди порой не знают, куда идти с проблемами стоп и ногтевых пластин. Например, с травмой ногтя или вросшим ногтем обращаются в травмпункт или поликлинику, где хирург удаляет ногтевую пластину и после этого ноготь не всегда отрастает эстетичным или не растет вовсе.

Или же записываются в салон красоты, где мастера педикюра временно облегчают состояние, но не решают проблему: ноготь врастает снова и снова, появляется нагноение и воспаление. Обращение к подологу в специализированную медицинскую клинику поможет не просто снять симптом, а именно избавиться от заболевания и сохранить красоту ногтей.

Важно понимать: не всегда подолог сможет мгновенно решить проблему, иногда нужно длительное и вдумчивое лечение.

Главное — выбрать грамотного специалиста. Многие умеют делать медицинский педикюр и маникюр, чистить ногтевые пластины или даже ставить скобы. Это важные процедуры, но не панацея.

Некоторые манипуляции (к примеру, скобы, поставленные на ноготь, который следует удалить) могут навредить и усугубить ситуацию, привести к воспалению, присоединению грибковой инфекции и все равно полному удалению ногтевой пластины. В действительности, это необходимо было сделать с самого начала, без потери времени и присоединившихся осложнений.

Почему подолог в идеале должен работать в медицинской клинике?

Дело в том, что многие подологические проблемы следует лечить комплексно. Вместе с подологом в специализированных клиниках должны работать дерматологи, хирурги, онкологи, травматологи-ортопеды, в некоторых случаях – эндокринологи и ревматологи. Иногда требуется удаление ногтевой пластины и подногтевого образования у хирурга-онколога. Например, если изменение цвета ногтя связано с новообразованием под ним.

Бывает так, что мастера педикюра в салонах из-за недостатка знаний берутся за все работы, не понимая состояния и глубину патологического процесса (грибок, новообразования) и в дальнейшем — рисков для здоровья человека.

И следовательно проводят манипуляции, не подходящие для этих изменений: чаще всего это чистка, скобы, снова чистка. Но если проблема с ногтем связана не с грибком, а например, с появлением под ногтем новообразования (доброкачественной или злокачественной опухоли), то такое лечение не решит проблему, а даже усугубит.

Часто подолог видит, что необходимо лечение грибка, и одной профессиональной чисткой тут не обойтись.

Грибковая инфекция требует комплексного подхода — лечения у врача-дерматолога в симбиозе с подологом — и подразумевает наружную и системную терапию, дезинфекцию обуви и предметов личного пользования, ежемесячный медицинский педикюр, включающий в себя чистку измененных ногтевых пластин, обработку трещин и межпальцевых промежутков (в течение 6-9 месяцев), фотодинамическую антимикробную и лазерную терапию.

В 6 случаев из 10 требуется вмешательство хирурга для удаления тотально пораженных ногтевых пластин.

Кроме того, некоторые проблемы могут рецидивировать, если не поработать со стопой и не подобрать правильные ортопедические стельки у врача ортопеда. Натоптыши, мозоли, трещины появятся снова, если не исключить причину их возникновения. Важно: во главе всегда должен стоять подолог, который составляет индивидуальный план лечения с дальнейшим подключением смежных специалистов.

Что такое медицинский педикюр и чем от отличается от косметического?

Косметический педикюр – исключительно гигиеническая процедура, предполагающая обработку здоровых стоп по желанию человека. В случае возникновения жалоб и проблем патологического характера – видоизменения цвета и формы ногтевых пластин, врастания ногтя, появления постоянно рецидивирующих мозолей, натоптышей и трещин, зуда на стопе... — следует записываться к подологу на консультацию. Не все проблемы можно решить исключительно медицинским педикюром, но эта процедура является частью лечения многих патологических процессов.

Медицинский педикюр рекомендуется при комплексном лечении гиперкератоза (утолщения кожи стоп), гипергидрозе (потливость ног), грибковой инфекции, синдроме диабетической стопы.

Протокол обработки стоп при медицинском педикюре стандартизирован подологическим сообществом, зародившемся в Европе и США. Для этого применяется и используется специализированное оборудование и инструментарий: педикюрные аппараты, фрезы, скобы, кусачки, специализированные угловые пилки, скальпели. Но залог успешно проведенной манипуляции - знания и мастерство специалиста.

Важно запомнить!

В России пока подолог не является медицинской специальностью. Однако ответственно относящийся к своему делу специалист должен получить среднее или высшее медицинское образование, чтобы понимать глубину патологического процесса и не навредить, а помочь человеку, обратившемуся к нему. Подолог в случае необходимости должен направлять на лечение к дерматологу, хирургу, травматологу-ортопеду, онкологу, эндокринологу, ревматологу.

Медицинский педикюр помогает не только предотвратить, но и вылечить врастание ногтевых пластин, появление трещин, грибковой инфекции. При многих патологиях (например, при поражении грибковой инфекцией) медицинский педикюр является важной частью комплексного лечения. Для людей с такими заболеваниями, как сахарный диабет, экзема, псориаз, кератодермия и др. показан медицинский педикюр на регулярной основе как профилактика осложнений.

Самостоятельный уход за ногами подразумевает тщательное очищение и питание кожи стоп. Лучше попросить специалиста научить вас правильно стричь ногти. Это нужно делать по физиологической линии ногтевой пластины, не оставляя острых углов. Решить проблемы с потливостью стоп (гипергидроз), глубокими трещинами, мозолями, натоптышами не всегда можно самостоятельно.

Настоятельно рекомендовано обращаться за консультацией к подологу. К сожалению, чрезмерное увлечение пемзой (нельзя использовать ее чаще раза в месяц) или наборами для педикюра с так называемыми отшелушивающими составами могут лишь усугубить проблему.

Много споров вызывает покрытие ногтевой пластины лаком или гель-лаком. Само по себе покрытие современными материалами здоровой ногтевой пластины безвредно. Однако неправильно подготовка ногтя (к примеру, излишнее опиливание), некорректное использование УФ-лапмы при нанесении и во время полимеризации химического покрытия, при котором проиходит повреждение ногтя (химический ожог), и в дальнейшем передерживание покрытия более 4 недель вызывают посттравматическую ониходистрофию с возможным присоединением вторичной инфекции (грибок, синегнойка).

Постоянное нанесение и передерживание гель-лака может привести к истощению, истончению, скрутке ногтевой пластины и ее врастанию, что в свою очередь может сопровождаться инфицированием грибковой инфекцией или синегнойкой. Подологи не рекомендуют покрытие гель-лак на ногтевых пластинах стоп на регулярной основе.

Очень важно носить удобную обувь. Она должна быть подобрана по размеру, не сжимать пальцы ног и фиксировать пятку. Лучше всего определить свой размер у ортопеда. Если у вас существуют какие-то ортопедические (плоскостопие, вальгусная или варусная деформация и др.) и как следствие подологические проблемы (вросшие ногти, натоптыши, мозоли, трещины и пр.) следует изготовить индивидуальные ортопедические стельки для профилактики заболевания и помощи в лечении.