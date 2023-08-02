Биологи объяснили почему так много комаров и рассказали, когда их станет меньше

Пики активности, когда много комаров

Выделяют два активных периода у комаров:

Май-июнь — среднесуточная температура поднимается до 4-8 градусов тепла, и комары переходят в стадию взрослых насекомых и устремляются на поиски первой жертвы.

Август — пора размножения, когда комары ищут себе партнера, спариваются, а самки активно пьют кровь, чтобы отложить яйца.

Два поколения комаров разом

Если была снежная зима и рано появилось первое поколение, а потом в июле стоит дождливая погода, комары могут раньше отложить личинки и быстро появится второе поколение.

Два поколения будут соревноваться друг с другом за пропитание, и вот почему на одном участке может быть так много комаров.

Стремительная весна

Биологи объясняют происходящее так: жизненный цикл комара состоит из двух стадий – стадии личинки и взрослого насекомого. При этом личинки комаров обычно развиваются в небольших стоячих водоемах. В озерах и прудах личинки комаров выживают редко, потому что там их съедают рыбы. И чем теплее вода, тем быстрее растут личинки.

Этой зимой в Москве и областях практически не было снега и не образовались те пойменные водоемы, где обычно выводятся личинки. Но летом начались дожди, реки вышли из берегов, появились лужи, к тому же установилась жаркая погода. Из-за этого комары вывелись не постепенно, как обычно, а буквально в течение 2-3 недель.

Много стоячей воды — много комаров

Комары размножаются в стоячих водоемах, и при этом глубина не так важна — хватит 5 см. Это объясняет почему на Севере обычно много комаров — там снежные зимы, и во время снеготаяния формируется много мест для их размножения:

озера;

болота;

поймы и т.д.

Если высокая вода продержится достаточно долго, то и комаров в этом году будет много.

Много комаров в подвалах

Иногда можно заметить комаров в квартире даже зимой, и вот почему: если в подвале дома скапливается много воды и при этом поддерживается температура выше 5 градусов тепла, в нем отлично развиваются личинки.

Учитывая, сколько воды обычно в подвальных помещениях, для комаров там целое раздолье. А когда на улице устанавливается теплая и приятная погода, они вполне могут вылететь и отправиться на поиски пропитания в ближайшие дворы.

Как справляться с укусами комаров?

Промойте места укусов холодной водой с мылом, обработайте антисептиком

Приложите лед для уменьшения отечности

Нанесите на кожу антигистаминный крем или мазь

При выраженных местных реакциях или симптомах аллергии примите антигистаминные препараты и при первой возможности обратитесь к врачу

Старайтесь как меньше трогать места укусов и не расчесывайте их, чтобы не занести инфекцию. Особенно часто это случается у дете, которые грязными руками они расчесывают ранки.

Тем, кто чувствителен к укусам комаров, перед выходом на улицу необходимо пользоваться репеллентами, а дома использовать москитные сетки, фумигаторы, ультрафиолетовые и электрические ловушки.

Как долго продлится нашествие комаров?

Как долго продлится эпидемия «нападок» насекомых зависит от погоды. В жаркие дождливые периоды личинки развиваются быстрее, значит, больше поколений сменится за лето. В прохладную и сухую погоду комаров становится меньше.

Каждый год есть определенные временные рамки, когда количество комаров уменьшается: в сентябре их число резко сокращается, а в октябре они полностью пропадают.