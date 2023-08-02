Делаем средство против клещей своими руками

После каждой прогулки в лесу или парке внимательно осматривайте себя и питомцев. Также это стоит обязательно делать на даче. Клещ присасывается не сразу, как правило, он ползает по телу в поисках подходящего места в течение нескольких часов. Поэтому регулярные осмотры являются лучшим средством профилактики укуса клеща для людей.

Особенно активны клещи в начале и в конце сезона (то есть в апреле-мае и сентябре-октябре). В эти месяцы старайтесь реже гулять в траве, особенно густой и высокой. Избегайте также сухой травы. Велика вероятность получить укус во время уборки сухой травы на даче.

Старайтесь носить высокую обувь, а на лесных прогулках заправляйте штаны в носки.

Если вы все-таки пострадали от укуса, извлеките членистоногое с помощью нитки или специального пинцета. Как можно скорее обратитесь в лабораторию, чтобы исследовать клеща, исключить возможность серьезных заболеваний и при необходимости сразу начать лечение.

Как сделать народные средства от клещей для людей в домашних условиях

Уксус с эфирными маслами

Вам понадобится:

Уксус столовый — 2 стакана.

Вода — 1 стакан.

Эфирное масло эвкалипта — 10 капель.

Цитрусовое эфирное масло — 10 капель.

Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты и поместите в распылитель.

Обрызгайте одежду и обувь перед выходом на природу. Особое внимание уделите манжетам, воротнику, зоне вокруг щиколоток. Можно использовать репеллент также для защиты внешней стороны палатки, рюкзака и спального мешка.

Каждые 3 дня защиту нужно обновлять, нанося средство повторно.

Защитный спрей

Вам понадобится:

2 чайные ложки масла гвоздики, розмарина или лаванды;

2 чайные ложки медицинского спирта;

200 мл воды.

Рецепт приготовления: Залить в бутылочку, хорошо перемешать, надеть распылитель и наносить на себя перед прогулкой на природе.

Ванильная настойка

Вам понадобится:

2 г ванилина;

100 мл водки.

Рецепт приготовления: Смешать, поставить на неделю настаиваться в прохладном месте, но не в холодильнике. Обрызгивать себя перед выходом или на природе.

В магазинах можно найти разные защитные средства, но рассчитывать только на них не стоит. Лучше дополнительно сделать домашнее средство для животных своими руками, чтобы обработать от клещей шерсть у собак и кошек, при этом многие рецепты будут эффективны и против комаров. Они полностью безопасны для питомцев, потому что отпугивают вредителей сильным запахом, который клещи не переносят.

Спрей из полыни

Вам понадобится:

20 г сухих листьев полыни или 50 г свежей;

2 стакана воды.

Рецепт приготовления: Нарежьте траву на мелкие кусочки, залейте водой и поставьте на огонь до кипения. Оставьте до остывания, а потом перелейте в бутылочку с распылителем. Наносите средство на шерсть животного перед каждым выходом на улицу.

«Духи» из чеснока

Вам понадобится:

3 зубчика чеснока;

3 стакана воды.

Рецепт приготовления: Очистите чеснок, измельчите и залейте водой. Оставьте на 8 часов, чтобы настоялось, и защитное средство готово.

Обратите внимание: чесночное средство от клещей опасно для собак, так что подходит только для обработки холки и спины в тех местах, где их нельзя слизать языком.