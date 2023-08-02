Сжигает жир, защищает от деменции, не влияет на сердце и ещё 5 фактов о кофеине

Факт № 1: Кофеин действительно блокирует усталость

«Бодрящий» эффект кофеина существует на самом деле – все дело в способности этого вещества блокировать аденозин, естественное седативное вещество, которое синтезирует наш организм в ответ на усталость.

Главная задача аденозина – расслабить мозг и отправить нас отдыхать, а кофеин в течение довольно длительного времени помогает блокировать выработку этого естественного снотворного. Но есть нюанс: чем чаще и больше кофе мы пьем, тем больше рецепторов аденозина вырабатывает мозг, и соответственно, тем больше кофеина нам нужно, чтобы почувствовать прилив бодрости. Так что не злоупотребляйте кофе – оставляйте его на крайний случай.

Факт № 2: Кофеин повышает концентрацию

Но, как говорится, есть один нюанс: сконцентрироваться и стать более внимательным кофе помогает только тем, кто пьет этот напиток нечасто. Если же вы регулярно радуете себя чашечкой-другой, еще одна порция никак не скажется ни на когнитивных способностях, ни на внимании.

Факт № 3: Кофеин помогает нам справляться с физическими нагрузками

Чем больше выносливости требуется для выполнения тех или иных физических упражнений, тем больше будет пользы от кофеина. Он улучшает нашу физическую работоспособность на длинных дистанциях, но практически бесполезен на коротких. Все дело в том, что кофеин «заставляет» организм добывать энергию из жира, а не сжигать углеводы, хранящиеся в мышцах. А усталость мы чувствуем именно тогда, когда в мышцах не остается углеводных запасов. Так что чашечка кофе перед тренировкой в бассейне, пробежкой или прогулкой – отличная идея.

Факт № 4: Кофеин снижает риск деменции

4 чашечки кофе в день резко снижают риск развития болезни Паркинсона, так как кофеин способен защитить нервные клетки, продуцирующие нейротрансмиттер дофамин – именно они погибают при этом заболевании. Кроме того, кофеин существенно уменьшает количество бета-амилоида, опасного белка, который, как полагают многие исследователи, является основной причиной болезни Альцгеймера. Как показали результаты исследования, в которой участвовали 3 500 добровольцев, две чашечки кофе в день снижали риск болезни на 55%.

Факт № 5: Кофеин уменьшает головную боль

Кофеин заставляет наши сосуды сжиматься, что и приводит к ослаблению головной и другой боли.

Факт № 6: Кофеин влияет на сон

Врачи рекомендуют выпивать последнюю чашку кофе не позднее 14 часов, если вы хотите легко заснуть вечером и крепко спать всю ночь. А если вовсе отказаться от напитков с кофеином, то вероятность существенно улучшить качество сна, довольно высока.

Факт № 7: Кофеин не влияет на работу сердца

Исследование, результаты которого были опубликованы два года назад в журнале клинической электрофизиологии, подтвердило: употребление кофе не повышает риск аритмии даже у тех, кто страдает от болезней сердца.

Факт № 8: Похудеть на кофе нельзя

Нам очень жаль, но все больше исследований подтверждают: добиться сколько-нибудь значительных результатов в похудении с помощью одного только кофеина нельзя. Он действительно ускоряет обмен веществ и побуждает организм добывать энергию из запасенного жира, но строить всю стратегию похудения только на нем не стоит.