5 утренних привычек, из-за которых вы постоянно не высыпаетесь

Слишком много кофеина

Мы уже знаем, что вечерний кофе может сбить весь сон. Если пить слишком много кофе в середине дня — это тоже может повлиять на ваше самочувствие. Но даже утренний кофе может лишить вас сна: кофеин попадает в кровоток через 15 минут, пика концентрации достигает через час, а через шесть часов выводится только наполовину! Только через 10 часов ваш организм будет готов ко сну — и только в случае, если вы не перебрали с кофе. Норма — 400 мг кофеина, что эквивалентно четырем эспрессо или (примерно) двум энергетикам.

Разное время пробуждения

Высыпаться, когда есть возможность — это прекрасно, и попытки «доспать недоспанное» действительно могут эффективны. Но существует другая проблема: позднее пробуждение утром воскресенья означает, что вам позже захочется спать, и вам останется меньше часов сна до раннего подъема утром понедельника. Для этого придумали определение «социальный джетлаг»: когда ваш социальный ритм не совпадает с биологическим, «циркадным» ритмом, и время пробуждения приходится на середину цикла. Это может спровоцировать болезни и депрессию.

Нехватка дневного света

Странно писать такое, сидя в Петербурге, но вы можете чувствовать себя постоянно разбитой, если в вашей жизни мало естественного освещения. Утром, когда вы просыпаетесь, еще темно; день вы проводите в офисе без окон или окнами во двор; когда вы отправляетесь домой, уже сумерки.

А ведь именно солнечный свет задает циркадные ритмы организма. Если нет возможности вставать с солнышком, попробуйте завести будильник с имитацией рассвета. Раннее пробуждение организма, которое стимулирует солнечный свет, поможет вам почувствовать сонливость к вечеру и как следует выспаться.

Не составлять список дел

Итак, день закончен, вы лежите в постели, и тут в голову начинают лезть навязчивые мысли: сдать пальто и ботинки в химчистку... заплатить за электричество... после работы заехать купить ребенку пластилин... надо встретиться с подругой, не видела ее полгода... отправить емейл по важному вопросу... Просто запишите все — на бумаге или в приложении. Будьте реалистичны: пусть в вашем списке будет не больше трех дел.

Залипать в телефон

Мы знаем, что заканчивать день под голубое свечение экрана — не очень-то полезно. Но начинать день со смартфона тоже вредно, говорят ученые. Если вы начинаете день со смартфона, это значит, что вы позволяете посторонним людям диктовать вам, каким станет этот день. Первое, что вы увидите — тревожные новости, сообщение от партнера «Мы можем поговорить?», пропущенный звонок от клиента... И день уже летит в тартарары.

Берите смартфон только тогда, когда это действительно необходимо: в рабочее время, если это ваша работа, или в отведенные перерывы, если для вашей работы нет необходимости постоянно быть на связи.