5 причин, по которым вам нужно начать делать силовые упражнения прямо сейчас

1. Улучшение памяти

Подъем тяжестей в течение всего 20 минут может улучшить память на 10%, как показало новое исследование из Технологического института Джорджии. Ученые считают, что временное напряжение мышц с помощью сумок, гантелей, тренажеров или собственного веса стимулирует выработку гормонов, которые улучшают память. Таким образом, силовые тренировки сразу после попытки запомнить какую-либо информацию могут повысить вероятность того, что она останется в памяти.

2. Здоровый сон

Новое исследование, проведенное в Аппалачском государственном университете, показало, что лучшее время для кардио — утро, а для небольшой силовой тренировки — вторая половина дня и ранний вечер. Исследователи определили, что тренировка с отягощением разогревает ваше тело, что подготавливает вас к крепкому сну ночью. Кроме того, сочетание кардио- и силовых тренировок может помочь вам быстрее заснуть и крепче спать ночью.

3. Ускорение метаболизма

Вопреки распространенному мнению, когда вы тренируетесь, вы не заменяете жир мышечной массой. Да, чем чаще вы будете поднимать тяжести и заниматься спортом, тем больше увеличится объем мышц, но это не заменяет жир. На самом деле, вы сжигаете его с помощью дыхания.

Другой простой способ избавления от жира состоит в изменении скорости метаболизма. Единственный вариант это сделать — нарастить больше мышечной массы, как говорит руководитель по питанию Жаклин Лондон, магистр наук и сертифицированный диетолог.

4. Отличное самочувствие

Если у вас хорошее настроение после тяжелой тренировки, вы не одиноки: физические упражнения вырабатывают эндорфины по всему телу и приводят вас в более счастливое состояние духа. Исследования показывают, что тренировка с отягощением также может помочь понизить тревожность и бороться с симптомами депрессии.

5. Защита от сердечных заболеваний

Снижение мышечной массы, в дополнение к старению и уменьшению физической активности, может повысить риск гипертонии, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых проблем. Выполнение всего лишь небольшой силовой тренировки улучшает здоровье ваших костей и, в свою очередь, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому Американская кардиологическая ассоциация перечисляет силовые тренировки к способам снижения риска сердечных заболеваний.