7 продуктов, которые делают нас глупее — в прямом смысле слова

Растительные масла

Всё еще жарите на подсолнечном или рапсовом масле и уверены, что это полезнее, чем на сливочном? К сожалению, вы ошибаетесь, ведь растительные масла также входят в список продуктов, которые наносят вред мозгу.

Исследование, проведённое в 2017 году, подтвердило прямую связь между регулярным употребление масла с высоким содержанием жирной кислоты омеги-6 (подсолнечное и рапсовое масло в списке) и повышенным риском развития нарушений памяти болезни Альцгеймера. Добавляйте оливковое масло, а для горячих блюд лучше используйте животные жиры.

Тунец

Какие ещё продукты вредны для мозга? Тунец и рыба-меч, так как они чемпионы среди рыб по содержанию ртути. Этот элемент способен накапливаться в организме человека, а его повышенные дозы опасны для здоровья мозга. Так, исследователи из Университета Южной Флориды (США) выяснили, что у людей с высоким содержанием ртути в крови, когнитивные функции мозга ниже на 5%.

Еда, приготовленная во фритюре

Во-первых, при её изготовлении, скорее всего, используется подсолнечное или рапсовое масло. А, во-вторых, такая жирная еда ведёт к развитию воспалительных процессов в мозге. Хотите оставаться умными и активными?

Сладкие напитки

Сладкое относится к полезным продуктам для мозга? Не всё так однозначно. Регулярное употребление сладкой газировки, соков и даже обычного чая с сахаром, может быть, и даёт кратковременное увеличение энергии и повышает мозговую активность, но расплачиваться приходится повышенным риском воспалительных процессов. А вот они в свою очередь приводят к снижению когнитивных функций и даже деменции. Пока не поздно, переходите на чай без сахара!

Трансжиры

Если бы проводился конкурс на звание самых вредных продуктов для мозга, трансжиры выиграли бы его с лёгкостью и получили гран-при. Практически все системы нашего тела страдают, когда мы едим продукты с высоким содержанием трансжиров, и мозг – не исключение. Риск болезни Альцгеймера повышается, когда мы едим что-то жирное и вредное – помните об этом.

Алкоголь

По словам исследователей, нет абсолютно безопасной для здоровья дозы алкоголя. Даже красное вино считается продуктом, вредным для сосудов головного мозга. И, разумеется, категорически не стоит употреблять алкоголь в больших дозах: это опасно для структуры мозга и может нарушить его функционирование, в том числе необратимо. Чем больше мы пьем, тем хуже работает наш мозг – увы. Кстати, на нашем сайте вы можете узнать также, какие 6 привычек, заставляют наш мозг стареть быстрее

Фастфуд

Насыщенные жиры, соль, быстрые углеводы, сахар – в продуктах «быстрого питания» содержатся сразу все компоненты, необходимые для разрушения нашего мозга. И если вы увлекаетесь фастфудом, имейте в виду: даже одна порция такой вредной для мозга еды способна заблокировать его способность усваивать и обрабатывать новую информацию.