6 вещей, которые нельзя делать на ночь

Пища с высоким содержанием жиров

Ужин должен был легким и нежирным, иначе утром вы будете испытывать непривычную слабость и заторможенность. К тому же, съедая что-нибудь калорийное и жирное на ночь, вы заставляете желудок работать сверхурочно, из-за чего может возникать чувство дискомфорта в животе, мешающее заснуть.

Гаджеты

Очень многие люди берут с собой в кровать ноутбук или планшет или просматривают веб-страницы или видео через мобильный телефон. Так делать нельзя, и вот почему. Голубой свет экрана стимулирует мозговую деятельность, а, значит, после работы с устройством вам будет сложно расслабиться и заснуть, даже если на часах уже давно за полночь.

Кардиотренировки

Регулярные физические нагрузки нормализуют сон, но интенсивная тренировка поздним вечером, напротив, нарушает естественные биоритмы и действует возбуждающе на организм. Чтобы ночь прошла спокойно, постарайтесь завершить занятия спортом как минимум за три часа до сна.

Работа

Нужно подготовиться к утренней встрече или доделать «хвосты» по проекту? Постарайтесь закончить работу за час до сна — это время нужно для того, чтобы успокоиться и перенастроить сознание. Ведь не так-то просто заснуть, если в голове все еще мелькают пункты из списка срочных дел.

Кофеин и алкоголь

Кофеин обладает стимулирующим действием. Конечно, реакция на это вещество сугубо индивидуальна, но специалисты не рекомендуют принимать напитки, содержащие кофеин, меньше, чем за 2 часа до сна. Это же правило распространяется и на алкоголь. Из-за бокала вина, выпитого поздно вечером, сон может быть беспокойным и непродуктивным.

Эмоциональные нагрузки

Будь то разговор о семейных проблемах с сестрой, просмотр шокирующей передачи по телевизору или прочтение душещипательной истории, такие эмоциональные нагрузки едва ли помогут вам расслабиться. В вечернее время оградите себя от ситуаций, заставляющих вас нервничать и переживать. Если вы любите читать перед сном — выберите легкую романтическую новеллу.

Выпейте слабого травяного чая, примите горячую ванну или сделайте несколько несложных упражнений на растяжку прямо в постели — крепкий сон вам обеспечен!