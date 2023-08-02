Обычные грибы помогают снизить уровень сахара в крови

Грибы и сахар в крови: что показало исследование?

Исследование, проведенное в 2018 году в Университете штата Пенсильвания, показало: регулярное употребление в пищу шампиньонов помогает поддерживать здоровый уровень глюкозы.

Гормон инсулин, который помогает контролировать уровень глюкозы, синтезируется в поджелудочной железе. Однако на то, как клетки поглощают глюкозу, влияют еще и ферменты, которые вырабатывают глюкозу в печени, почках и слизистой кишечника. Исследователи под руководством Маргариты Канторна (Margherita T.Cantorna) проверили, как повлияет употребление шампиньонов на деятельность кишечных бактерий и на поддержание баланса глюкозы.

Эксперимент проводился на мышах, у части которых микрофлора кишечника была в норме, а у второй – какие-либо кишечные бактерии отсутствовали вовсе. Одной группе подопытных зверей давали корм с шампиньонами (доза соответствовала примерно 90 граммам грибов в день в человеческом рационе), а второй – без добавления грибов.

У тех мышей, которые получали корм с грибами, кишечные бактерии начинали активно выделять короткие жирные кислоты: масляную и янтарную. Про эти кислоты известно, что они влияют на гены, регулирующие глюконеогенез, то есть наш внутренний синтез глюкозы.

В итоге интенсивность синтеза глюкозы в печени падала; более того, мышиные клетки начинали, пусть и не намного, но вполне заметно более активно поглощать глюкозу из крови. У тех мышей, у которых бактерий не было, ничего такого не происходило – то есть грибы помогают поддерживать нормальный уровень глюкозы именно через микрофлору.

Чем могут быть полезны грибы при повышенном сахаре в крови и диабете?

У грибов низкий гликемический индекс, что предотвращает скачки сахара в крови.

Многие грибы содержат лецитин, который регулирует баланс «плохого» и «хорошего» холестерина.

Грибы богаты витаминами С, D, A и группы В, а также минералами и микроэлементами, необходимыми для поддержания здоровья.

В грибах много калия, который помогает снизить кровяное давление и регулировать пульс, противодействуя пагубному воздействию натрия на организм.

Некоторые виды грибов помогают снижать уровень сахара в крови и поддерживать его на безопасном уровне.

Грибы низкокалорийны, но богаты белком, пищевыми волокнами и другими питательными веществами. Это означает, что грибы могут обеспечить достаточное количество питательных веществ в день.

Какие грибы подойдут при повышенном сахаре в крови и диабете?

Доказана польза шампиньонов для больных сахарным диабетом, так как эти грибы не содержат сахара и жиров. Содержание тиамина и рибофлавинов в шампиньонах в несколько раз выше, чем в овощах.

Белые грибы — рибофлавин в их составе улучшает функцию щитовидной железы, эрготионеин – ускоряет обновление клеток, антиоксиданты укрепляют защитные силы.

Вёшенки - благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию углеводов, не повышают уровень инсулина.

Опята — способны снижать уровень глюкозы в крови и улучшать резистентность к инсулину.

Рыжики — обладают способностью снижать высокий уровень сахара и холестерина в крови.

Чайный гриб — укрепляет иммунитет, снижает уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ, препятствует развитию атеросклероза.

Какие есть ограничения и противопоказания для диабетиков при употреблении грибов?

Людям, имеющим сопутствующие заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта следует ограничить употребление грибов.

Грибы достаточно тяжело усваиваются, поэтому следует быть осторожными пациентам с серьёзными функциональными нарушениями печени.

Грибы необходимо подвергать термической обработке, чтобы уничтожить вредные вещества, которые они могли поглотить.

Диабетикам лучше не потреблять рис и грибы вместе. Рис предотвращает поглощение минералов и белков, что приводит к низкой питательной ценности грибов.

Как готовить грибы, если у вас повышен сахар?

Все блюда для диабетиков, в том числе и грибы, нужно готовить, соблюдая правила. Нарушения в выработке инсулина часто сопровождаются нарушениями функции поджелудочной железы, поэтому требуют особого подхода к питанию в целях предупреждения обострений.

При всей пользе грибов их грубая клетчатка может вызвать дополнительную нагрузку на этот орган. Поэтому готовить их при сахарном диабете лучше всего способом тушения или отваривания.

Рецепты диетических блюд с грибами

Рецепт тушеной капусты с грибами

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 500 г

Шампиньоны – 300 г

Морковь – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Растительное масло – 5 ст. л.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой сковороде или казане слегка обжарьте нарезанный лук и натёртую на крупной тёрке морковь.

Нарежьте шампиньоны и обжарьте их в отдельной сковороде на растительном масле до испарения всей влаги и подрумянивания.

Капусту нашинкуйте и ошпарьте кипятком (это устранит её неприятный запах). Откиньте на дуршлаг.

Перемешайте капусту с обжаркой, посолите, поперчите, добавьте томатную пасту и немного горячей воды. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 30-40 минут.

Добавьте обжаренные грибы и тушите ещё 5 минут.

Запечённые кабачки с грибами

Ингредиенты:

Кабачки молодые - 2 шт.

Сыр твёрдый - 50 г

Грибы (предварительно отваренные) - 500 г

Петрушка - 2 веточки

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Молодые кабачки хорошо промойте, не чистите, но плодоножки отрежьте. Нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите и поперчите.

Противень смажьте растительным маслом. Разложите на нём кружочки кабачков.

Сыр нарежьте на небольшие квадратики, грибы - слайсами.

Выложите на каждый кусочек кабачка сыр и грибы. Запекайте в духовом шкафу при 180°С 30 минут.

Украсьте готовое блюдо мелко порубленной петрушкой.