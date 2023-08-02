7 советов, которые помогут оставаться бодрой и энергичной

Больше пейте

После бессонной ночи с энергией и так не очень, а обезвоживание еще и провоцирует дополнительную усталость. Если вы не спали накануне (или спали, но мало и плохо), старайтесь в течение дня побольше пить – это вас поддержит.

Примите холодный душ

Первым делом с утра отправляйтесь в душ – и постарайтесь сделать воду как можно холоднее. А лучше всего завершите водные процедуры тридцатисекундным ледяным душем – это ускорит кровоток и усилит вашу концентрацию. Кстати, если есть возможность, стоит принимать ледяной душ и в течение дня или хотя бы делать холодные компрессы на участки пульса: запястья и виски.

Выходите на улицу

В день, следующий за бессонной ночью, важно получить как можно больше солнечного света – особенно утреннего. Он поможет отладить естественные циркадные ритмы, которые нарушены из-за отсутствия ночного отдыха, зарядит энергией и поддержит усталый мозг. Всякий раз, когда в течение дня вы почувствуете сильную усталость, постарайтесь найти возможность выйти на улицу хотя бы на кратковременную прогулку.

Пейте кофе правильно

Чем меньше мы спали, тем больше соблазн «накачать» себя кофе и другими напитками, содержащими кофеин. Но не стоит злоупотреблять: врачи рекомендуют ограничиться одной-двумя чашечками, чтобы не перегружать сердце, которому и так приходится непросто. Попробуйте разделить «разрешенные» 400 мл на несколько небольших доз, которые и пейте в течение всего дня.

Не пропускайте тренировку

Какую бы сильную усталость вы ни ощущали после бессонной ночи, не поддавайтесь желанию пропустить тренировку: наоборот, физические упражнения помогут вам взбодриться, повысят уровень энергии и концентрации. Только не переусердствуйте: вполне достаточно небольшой разминки утром и двух-трех перерывов на «производственную гимнастику» в течение рабочего дня. И совсем хорошо, если у вас будет возможность совершить вечернюю прогулку: она поможет вам расслабиться и нормально выспаться ночью.

Постарайтесь немного вздремнуть

Если у вас есть такая возможность, постарайтесь делать 25-минутные перерывы каждые три часа на то, чтобы подремать. Такой быстрый сон поможет снизить уровень аденозина – вещества, которое накапливается, когда мы бодрствуем слишком долго. Кроме того, такой интервальный сон повысит уровень энергии и поможет удерживать внимание и концентрацию до самого окончания дня.

Следите за питанием

Если вы не выспались, то стоит особенно внимательно следить за своим питанием. Из-за повышенного стресса может особенно сильно хотеться сладкого и легких углеводов: наше тело воспринимает их как самый доступный источник энергии.

Но стоит удержаться и по возможность вовсе отказаться от сладкого, так как инсулиновые «качели» отберут и без того небольшой запас энергии. Вместо этого стоит есть больше овощей и фруктов (или хотя бы сухофруктов), а также обязательно плотно позавтракать продуктами с высоким содержанием белка и полезных жиров.