Дробный сон: зачем его практикуют, его польза и вред, и откуда это пошло

Откуда взялась идея дробного сна

На самом деле, есть люди, которые могут спать меньше 6 часов в сутки и отлично высыпаться. Но знайте, что ген, который позволяет людям высыпаться за такой короткий промежуток времени, встречается только у 3% населения Земли.

Привычка же разбивать суточную «норму» сна, действительно существовала раньше. До того, как было изобретено электричество. На тот момент это было самым рациональным способом распределять время бодрствования и время сна.

На Руси крестьяне спали два раза в сутки

Так, на Руси у крестьян было принято делить сон на два периода. Весной и летом, во время страды, когда им приходилось пахать на полях по 14-15 часов в сутки (и больше, учитывая домашние дела), крестьяне вставали рано утром, с рассветом и делали перерыв на отдых после обеда. Спали, где придётся, обычно, прямо тут же, в поле.

Зимой же, в отличие от лета, людям хватало времени на работу, но не хватало светового дня. Поэтому, они, опять же, просыпались с рассветом, делали все домашние дела, ужинали на закате и ложились спать ранним зимним вечером. Через 4 часа, ещё до полуночи, люди вновь вставали. И тут уже, кто во что горазд. Кто-то молился, кто-то занимался сексом, кто-то делал заготовки или месил тесто.

После 2-3 часов ночи наступала вторая фаза сна, люди засыпали, уже до рассвета. В общем, заведённый издавна распорядок дня и ночи тогда бы оправдан. Он позволял людям рационально чередовать сон и отдых во времена, когда не было электричества, и высыпаться по максимуму, когда это было возможно.

В Европе тоже

Та же самая история наблюдалась и Европе. В 17 веке люди обычно ложись спать в 20 часов, сразу после заката и ужина. И просыпались в 2-3 часа ночи, выбирая занятие, которым могли бы заняться в это время. Кто-то даже ходил в гости к людям, которые... ждали полуночных гостей.

О том, что наш предки практиковали двухфазный сон, впервые заговорил профессор истории из Виргинского университета Роджер Экерч, который обнаружил, что такой вид ночного отдыха был очень распространён. Это был стандартный, общепринятый способ спать.

Однако этот опыт двухфазного сна отличается от вышеназванного, полифазного, своей длительностью. Потому что в общей сложности наши предки, даже разбивая сон на два части, всё равно спали около стандартных 7-8 часов.

Можно ли выспаться за короткий промежуток времени

На сколько частей делить сон

Сторонники полифазного сна могут делить отдых на два, три и большее количество промежутков. Ходит легенда, что так делал Леонардо да Винчи, который спал по 15-20 минут в сутки каждые 4 часа. Но, во-первых, это не доказано. Во-вторых, это просто катастрофический режим, который никому не нужно практиковать.

Чаще всего адепты полифазного сна практикуют такое же разделение отдыха на две части, какое делали наши предки. Но, в отличие от них, они спят всего 4 часа в сутки, деля фазы на промежутки по 1,5-2 часа. Всё дело в том, что 1,5-2 часа — это один цикл сна. Когда он заканчивается, человек находится в фазе поверхностного сна, поэтому ему достаточно легко проснуться в этот момент и чувствовать себя добрым какое-то время.

Можно ли выспаться за 4 часа?

Сторонники полифазного сна утверждают, что да. Что им хватает двух периодов по 2 часа, чтобы выспаться и быть продуктивными в течение суток. Однако, этот метод хорош не для всех. Часто усталость всё-таки накапливается у человека, и он может просто «вырубиться» в самый неожиданный момент. И хорошо, если он не будет в это время за рулём или на ответственном совещании.

Уже доказано, что необходимый для жизни минимум сна — 5-6 часов в сутки, это порог, ниже которого лучше не опускаться, если вы хотите сохранить иммунитет, нормальную работоспособность и здоровье в целом.

Если вы не входите в те самые 3% населения этой планеты — значит, вам однозначно нужно спать больше 4-6 часов. Мы генетически запрограммированы так, чтобы спать классические 7-8 часов, 4-часовая сонная «диета» — большой стресс для организма. В этом случае мы лишаемся глубоких фаз сна и быстрой стадии, которые отвечают за стабилизацию гормональных процессов, полноценные когнитивные функции и иммунитет.

Польза и вред многофазного сна

О том, что полифазный сон освобождает много времени, мы уже говорили. Но это только в случае, если вы урезаете сон до минимальных значений. Другие способы отдыхать два раза в сутки время не экономят. Например, дробный сон, который практиковали наши предки, с «междусонным» интервалом в 3-4 часа, занимал в итоге 10-12 часов в сутки. Современный городской житель, занятый на работе, не может такого себе позволить. В общем, особой пользы от такого деления мы не заметили.

А вот о вреде недосыпания ещё раз напомним. У людей, которые долгое время недосыпают, часто появляются нарушения циркадных ритмов, депрессии и снижается качество жизни в целом. Хроническая нехватка сна может вызывать множество болезней. А ещё — обнаружена прямая связь между недостатком сна и набором лишнего веса: в организме людей, урезающих себя в отдыхе, вырабатывается повышенное количество кортизола — гормона, который повышает аппетит.

Дробный сон — сомнительное удовольствие и для пожилых людей, он вызывает у них нарушения ночного сна. Из-за того, что они спят дополнительно днём, пожилые люди частенько не могут заснуть вечером, бродя по дому до глубокой ночи. Поэтому, прежде чем ставить на себе эксперименты, проконсультируйтесь с врачами.