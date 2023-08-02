8 болезней, которые обостряются летом

Грипп и ОРВИ

Подхватить вирусную инфекцию летом на 25% легче, чем зимой, но важно помнить, что летние вирусы вызываются микробами другого типа, которые в дополнение к привычным симптомам ОРВИ могут вызвать еще и боли в животе и тошноту. Чтобы стать менее восприимчивой к этим вирусам, стоит активно заниматься физкультурой – и, конечно, не забывать о привычных мерах профилактики.

Ночные судороги

Если синдром беспокойных ног – это ваш случай, то летом вам, скорее всего, придется сталкиваться с этой проблемой примерно вдвое чаще. Все дело в том, что в теплую погоду «моторные» нервы испытывают дополнительную нагрузку – и могут реагировать судорогами. Старайтесь больше пить, а также увлажняйте и охлаждайте ноги перед сном, если это не помогает – обратитесь к врачу.

Розацея

Воспаление кожи, для которого характерны сильное покраснение и сыпь, также ухудшается в жаркую погоду. Приступы могут становиться чаще, а длиться – дольше. Врачи советуют использовать сок алоэ для успокоения и охлаждения кожи.

Аутоиммунные заболевания

Рассеянный склероз, волчанка и другие аутоиммунные заболевания, как правило, усиливаются в летний период. Солнечный свет, ультрафиолет, высокая температура – все эти факторы вызывают усиление симптомов.

Экзема

Пот, хлор от воды в бассейне, средства для защиты кожи от солнца, соленая вода – все это может усилить раздражение кожи и привести к обострению симптомов. Постарайтесь уточнить, какие триггеры вызывают обострение болезни в вашем случае, и по возможности избегайте их.

Камни в почках

Чем выше температура окружающей среды, тем выше вероятность выхода камней из почек – к таким результатом пришли исследователи из Техасского университета. Специалисты полагают, что это связано с тем, что летом наш организм быстрее теряет влагу, а почки испытывают повышенную нагрузку. Поэтому очень важно летом много пить и вовремя принимать меры, если вы заметили признаки обезвоживания.

Астма

Пыль, смог, пыльца растений – летний воздух в городе намного более грязный, чем зимний, и для людей, страдающих астмой, это может создавать дополнительные проблемы. Всегда держите при себе лекарство, а также старайтесь не выходить на улицу, если на улице давно не было дождя.

Мигрень

С каждым повышением температуры воздуха на пять градусов, вероятность мигрени удваивается, полагают исследователи. И напоминают, что жара – один из самых распространенных триггеров, вызывающих обострение этой болезни. Чтобы снизить риск, больше пейте и обязательно носите головной убор, когда выходите на улицу.