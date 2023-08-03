Стрелок в синагоге в США приговорен к смертной казни

Это первая смертная казнь, вынесенная при президенте Джо Байдене, который ввел мораторий на казни.

Стрельба произошла 27 октября 2018 года. Бауэрс ворвался в синагогу «Древо жизни» и начал стрелять по прихожнам из винтовки. Он убил 11 из них, ранил двоих, а также пятерых вмешивавшихся полицейских. Он сдался, когда у него закончились боеприпасы.

Присяжные признали его виновным по всем 63 пунктам, включая преступления на почве ненависти и преступления против жизни и здоровья, и признали Бауэрса подходящим для смертной казни.

На последней фазе судебного процесса прокурор утверждал, что мужчина совершал убийства из ненависти к евреям, а также отмечал отсутствие у него раскаяния.

Защита Бауэрса указала на его трудное детство и проблемы с психическим здоровьем, включая бредовую систему убеждений и диагноз шизофрения и эпилепсия.