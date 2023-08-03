Авиакомпании приостанавливают полеты в Москву из-за атак беспилотников

«В связи с ситуацией в воздушном пространстве Москвы и на основании оценки рисков для обеспечения безопасности полетов все рейсы «Туркменских авиалиний» по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад будут приостановлены», — сообщили в туркменской авиакомпании.

Там добавили, что отныне самолеты «Туркменских авиалиний» будут приземляться в Казани, в 700 км к востоку от российской столицы, а не в Москве.

Россия заявила, что за последние дни сбила несколько украинских беспилотников под Москвой и в центре города.