NYT: ВСУ отказались от неэффективной западной тактики ведения контрнаступления

Первые недели ожидаемого Киевом и его союзниками контрнаступления не принесли никакой пользы украинским войскам, которые были обучены и вооружены Западом, сообщает The New York Times. Главная проблема — минные поля наряду с постоянным артиллерийскими и вертолетными обстрелами.

По мнению официальных лиц США и военных аналитиков, украинские бригады, обученные на Западе, сейчас пытаются переломить ситуацию. Военачальники ВСУ изменили тактику, сосредоточившись на обстреле российских войск артиллерией и ракетами дальнего действия.

NYT отмечает, что решение Украины изменить тактику — четкий сигнал того, что надежды НАТО на большие успехи украинских формирований, оснащенных новым вооружением, не оправдались. Это вызывает вопросы о качестве подготовки украинских солдат на Западе и эффективности переданного Киеву оружия на десятки миллиардов долларов.

Большая часть обучения на Западе включала в себя тактику перехода в наступление, а не оборонительные действия. В течение многих лет ВСУ практиковали оборонительную тактику.

По мнению некоторых военных экспертов, Украина может вернуться к американскому способу ведения войны, если прорвет сильно укрепившуюся российскую оборону.

Официальные лица США опасаются, что возвращение Украины к старой тактике грозит полным исчерпанием ценных боеприпасов.