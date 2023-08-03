ВМФ РФ начал масштабные учения в Балтийском море «Океанский щит-2023»

ВМФ России начал учения в Балтийском море с участием, в том числе, 30 боевых кораблей, 20 кораблей обеспечения и 30 самолетов. В маневрах принимают участие около 6000 военнослужащих.

«Со 2 августа в Балтийском море под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами адмирала Николая Евменова проводятся учения «Океанский щит-2023», — сообщили в Минобороны России.

Цель манёвров -«проверка способности военно-морского флота защищать национальные интересы России на оперативно важном направлении».

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны мероприятия по охране морских путей, подвозу войск и военных грузов, а также береговой обороне. Всего запланировано более 200 боевых задач. После их завершения корабли вернутся на свои базы.

Дата окончания маневров не сообщается.